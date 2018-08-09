İsrail-Hamas ateşkesi yürürlüğe girdi

İsrail ile Filistinli İslami Direniş Hareketi (Hamas) arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirildi.

AA’nın haberine göre bugün saat 22.45’te başlayan ateşkes için Mısır aracılık yaptı.

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Öte yandan ateşkesten saatler önce İsrail, kendi topraklarına roket atıldığını belirterek Gazze’ye hava saldırısı düzenlenmiş, 23 yaşındaki hamile bir kadın ve 1,5 yaşındaki bebeği hayatını kaybetmişti.

Anlaşmada ne var?

İki taraf arasındaki ateşkes anlaşması, Hamas’a yakın kaynaklar tarafından Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesine sızdırılmıştı.

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Anlaşmanın ilk aşamasına göre Hamas’ın Gazze Şeridi’nin etrafındaki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması Gazze Şeridi’ndeki hayat şartlarının iyileştirilmesi, bölgeye yönelik ablukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün girişine izin verilmesi ve İsrail şebekesi üzerinden Gazze’ye enerji akımının artırılmasını içeriyor.

Üçüncü aşama ise Mısır’ın İsmailiye kentinde bir limanın inşa edilmesi ve Mısır topraklarında bir havalimanının açılmasının yanı sıra Sina Yarımadası’nda bir elektrik santralinin hizmet vermesinin ardından Gazze Şeridi’nin yeniden imarı gibi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesinden oluşuyor.