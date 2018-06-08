İsrail, gösteri yapan Filistinlilere saldırdı: Biri çocuk üç kişi öldürüldü, yüzlerce yaralı

Gazze’nin doğu sınırında yapılan eyleme İsrail’in saldırması sonucu 15 yaşındaki bir çocuk dahil üç kişi hayatını kaybetti.

Filistinliler, bugün Gazze sınırında ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ kapsamında Nekse’nin 51’nci yılı dolayısıyla eylem yaptı.

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AA’nın aktardığına göre Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırıları sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden biri de 15 yaşındaki Haysem İmad el-Cemel.

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El-Kudra, dokuzu ağır, 117’si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını söyledi. Bu kişilerden 48’i çocuk, ikisi sağlık görevlisi, beşi de gazeteci.

Filistinliler, İsrail’in 1967’de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri’ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı’nın başlangıcını ‘Nekse’ olarak anıyor.

İsrail, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması nedeniyle 30 Mart’ta başlayan ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde şimdiye dek 120’den fazla kişi öldürdü.