İsrail, Gazze’de Anadolu Ajansı’nın olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde içinde Anadolu Ajansı’nın da ofisinin bulunduğu binayı vurdu.

Anadolu Ajansı’nın ‘Son Dakika’ bilgilerini paylaştığı Twitter hesabından “İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde içinde Anadolu Ajansı’nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu” paylaşımı yapıldı.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu — AA Canlı (@AACanli) May 4, 2019

Söz konusu binaya İsrail ordusu tarafından fırlatılan roketin isabet ettiği, sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Anadolu Ajansı personelinin eşya ve malzemelerini alamadan binayı acilen boşalttığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Altun, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun.”

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz.



Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz.



Yüz akımız @anadoluajansi ailesine geçmiş olsun. https://t.co/LnigN1PZ8F — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2019



