İsrail ‘corona’ karantinası için orduyu devreye soktu

İsrail yeni tip corona virüsü salgınını önlemek için devreye soktuğu karantina kararının tam uygulanabilmesi için polise yardım etmek üzere orduyu görevlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

500 civarı birlik pazar gününden itibaren polise ‘devriye gezmede, belli bölgeleri izole edip güvenlik altına almada, yolları kesmede ve benzer görevlerde’ yardımcı olacak.

Reklam

İsrail 3 binden fazla vaka ve 10 ölüm açıklamıştı. Yetkililer bu hafta kısmi sokağa çıkma yasağını sıkılaştırarak vatandaşa evden 100 metreden fazla uzaklaşmama çağrısında bulundu. Kurallara uymayanlar için cezalar belirlendi.

İnsanlara evde kalması söylenirken okullar ve birçok işletme de kapatıldı.

Polis insanların bir araya gelmesini engellemek için yollara barikatlar kurdu.

Reklam

Askeri birlikler silahlı olmayacak ve ‘İsrail polisini destekleyecek ikinci bir güç olarak’ hizmet edecek.