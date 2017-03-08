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İsrail büyükelçisinin 8 Mart mesajı kafa karıştırdı: ‘Gelinlerin tatlı telaşı büyükelçiyi rehin almış’

 

İsrail’in Ankara Büyükeçisi Eitan Naeh’in Twitter’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle paylaştığı bir görsel kafa karıştırdı.

Naeh 8 Mart nedeniyle, Twitter hesabında özellikle İslami kesimlerin sık sık paylaştığı türden bir görsel paylaştı. Görselde bir erkek çocuk bisikletle tesettürlü bir kız çocuğunu taşıdığı görülüyor. Görselin üzerinde de, “Erkeğin ‘ADAM’ olduğu yerde kadına her gün 8 Mart’tır” yazıyor.

Kadın-erkek ilişkilerini ‘adamlık’ üzerinden anlatan görsel, Naeh’in paylaşımına kısa sürede yüzlerce kullanıcının yorum yapmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu tarz görsellerin çokça paylaşıldığı Facebook’u Naeh’e tavsiye ederken, bazı kullanıcılar da Naeh’in paylaşımını ti’ye aldı.

İsrailli büyükelçiye gelen mesajlardan bazıları şöyle:

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