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Yaramazlara biraz batar!

İsrail bankası Hapoalim Türkiye’deki hisselerini satmak için görüşüyor

İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim, çoğunluk hissesine sahip olduğu Bank Pozitif’teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bank Hapoalim’in Bank Pozitif’teki çoğunluk hisselerinin satışı için yetki vermek üzere finansal danışmanlarla görüştüğü de belirtildi.

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Bank Hapoalim’den Reuters’a yapılan açıklamada, “Bank Hapoalim, Bank Pozitif’teki kredi portföyünü kademeli olarak azaltmaya yönelik alınan stratejik kararına ek olarak, Bank Pozitif’teki hisselerinin tamamını satma olanaklarını değerlendiriyor” dendi.

Konuya yakın kaynaklar, danışmanlarla görüşen bankanın yakın zamanda yetkilendirme vermesini beklediklerini söyledi.

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Bir kaynak, Bank Pozitif’in bir yatırım bankası olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, “4 yıl önce de çıkmak için harekete geçilmişti. Ancak o dönemde görüşülen kurumlarla bir anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi tekrar yetkilendirme aşamasındalar” diye konuştu.

Bank Pozitif Türkiye Bankalar Birliği’nin Eylül 2018 itibarıyla aktif büyüklüğü sıralamasına göre 1.2 milyar TL aktif büyüklüğü ile 39’uncu sırada yer alıyor.

Cıngıllıoğlu ailesinin azınlık hissesinin olduğu Bank Pozitif’te Bank Hapoalim’in yüzde 70 civarında payı bulunuyor.

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