İsrail, BAE ve Bahreyn anlaşmaları, Beyaz Saray’da imzalandı

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan ‘ilişkilerin normalleştirilmesine’ yönelik anlaşmalar, ABD’deki Beyaz Saray’da imzalandı.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos’ta İsrail ile BAE’nin, 11 Eylül’de ise İsrail ile Bahreyn’in ‘ilişkilerini tamamen normalleştirmek’ için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

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Ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtilen anlaşma için Trump “Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması” ifadelerinini kullanırken, Filistin yönetimi anlaşmayı ‘ihanet‘ olarak nitelemişti.

AKP de anlaşmaya tepki göstermiş, parti sözcüsü Ömer Çelik anlaşmanın ‘İsrail saldırganlığını meşrulaştıran‘ ve ‘bölgesel barışı tehlikeye atan bir girişim olduğunu‘ belirmişti.

AA’nın haberine göre törene Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.

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İsrail ve BAE ile İsrail ve Bahreyn arasında birer normalleşme anlaşması imzalanırken, üç ülke ‘Abraham Accords’ (İbrahim Anlaşması) adı verilen metne de ortak imza attı.

‘Yeni Ortadoğu’nun şafağındayız’

Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, “Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Ortadoğu’nun şafağındayız” dedi.

