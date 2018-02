İsrail açıkladı: Suriye, bir F-16 savaş uçağımızı düşürdü

İsrail, F-16 savaş uçaklarından birinin Suriye hava savunması tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Suriye Hava Kuvvetleri, ülkedeki askeri bölgede saldırıya geçen birden fazla İsrail savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

İsrail ise vurulan bir uçağının düştüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Twitter’dan, Suriye’den İsrail hava sahasına gönderilen İran kontrolündeki insansız hava aracını (İHA) hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail, bu sırada Suriye’nin hava savunma sisteminin ağır saldırılarına maruz kaldıklarını, bir F-16’nın düştüğünü, pilotun ise güvende olduğunu bildirdi.

IDF has targeted the Iranian control systems in Syria that sent the #UAV into Israeli airspace. Massive Syrian Anti-Air fire, one F16 crashed in Israel, pilots safe. #Iran is responsible for this severe violation of Israeli sovereignty. Event ongoing, more to follow.

— Jonathan Conricus (@LTCJonathan) February 10, 2018