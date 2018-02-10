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Yaramazlara biraz batar!

İsrail açıkladı: Suriye, bir F-16 savaş uçağımızı düşürdü

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İsrail, F-16 savaş uçaklarından birinin Suriye hava savunması tarafından vurularak düşürüldüğünü açıkladı.

Düşen uçak. (Fotoğraf: Reuters)

Suriye Hava Kuvvetleri, ülkedeki askeri bölgede saldırıya geçen birden fazla İsrail savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

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İsrail ise vurulan bir uçağının düştüğünü açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Twitter’dan, Suriye’den İsrail hava sahasına gönderilen İran kontrolündeki insansız hava aracını (İHA) hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail, bu sırada Suriye’nin hava savunma sisteminin ağır saldırılarına maruz kaldıklarını, bir F-16’nın düştüğünü, pilotun ise güvende olduğunu bildirdi.


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