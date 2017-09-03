İsraf araştırması: Tasarruf oranı yüzde 14, akıllı telefon kullanımı yüzde 84’e ulaştı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Tüketici İsrafın Boyutlarının İncelenmesi” araştırmasında, Türk halkının tasarruf yapma oranı yüzde 14 olarak belirlendi.

AA’nın aktardığına göre araştırma, yedi bölgeden 26 kent merkezinde, 18-69 yaş arası bin 650 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

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Katılımcıların yüzde 66’sı her gün ekmek satın aldığını, yüzde 96,8’i ise ambalajsız ekmek tükettiğini söyledi. Ambalajsız ekmek satın alanlar bir seferde ortalama üç adet, ambalajlı ekmek alanlar ise bir seferde ortalama 1,7 paket ekmek satın alıyor.

Akıllı telefon kullanımı yüzde 84

Ekmeklerin yüzde 8,6’sının çöpe atıldığının, bunun da haftada kişi başı 226 gram ekmeğin tüketilmediğine işaret edilen araştırmada, Türkiye’de akıllı telefon kullanımının yüzde 84’e ulaştığı belirlendi.

Yüzde 14,7’lik kesimin ‘akıllı olmayan’ cep telefonu sahibi olduğu, telefonu olmayan kesimin ise yüzde 1,5’te kaldığı belirlendi. Türkiye’de 16 yaş ve üzeri nüfusta cep telefonu sahibi olmayan kişi sayısı ise yaklaşık bir milyon civarında. 50 milyon insan ise cebinde akıllı telefon sahibi.

Akıllı telefon sahiplerinin yüzde 7’sinin yılda bir, yüzde 17’sinin ise iki yılda bir akıllı telefonunu değiştirdiğinin belirtildiği araştırmada, ortalama akıllı telefon değişim süresinin ise 3,2 yılda bir olarak hesaplandığı vurgulandı.

Tasarruf yapılamıyor

Araştırmaya göre, Türkiye’nin yüzde 27’si otomobil sahibi.

Otomobil sahiplerinin yüzde 10’unun 2-3 yılda bir otomobilini değiştirdiği, ortalama değişim süresinin ise 6,2 yılda bir olarak görüldüğü kaydedildi.

Tasarruf yapma oranının ise yüzde 14’te kaldığına dikkat çekilen araştırmada, yüzde 56’nın ‘gelir yetersizliği’ nedeniyle yüzde 26’sının ise ‘borçları olduğu için’ tasarruf yapamadığı bildirildi.

Araştırmada, gazete, kitap, dergi için para harcamak, yüzde 57 için ‘zorunlu ihtiyaç’ olarak algılanırken ‘taksiye binmek, abur cubur tüketmek, dışarıda yemek yemek, tatile gitmek, sanata para harcamak’ ihtiyaç dışı tüketim olarak görülüyor.