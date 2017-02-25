Isparta’daki 15 Temmuz iddianamesinden: Darbeciler hazırlık toplantısı yapmış

Isparta’da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma için kabul edilen iddianamede, darbeci askerlerin darbe girişimi için hazırlık toplantısı yaptığı belirtildi.

Darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’ndaki komando ihtisas kursuna katılan 700 askeri Ankara’ya götürmeye çalışan 27 sanık hakkındaki iddianamede, şüpheli kurmay albay Devran Çetinkaya’nın, 20 gün izinli olmasına rağmen 15 Temmuz günü 12.00-13.00 saatlerinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndaki 40’ncı Piyade Eğitim Alayı’nın o dönemki komutanı tutuklu Ahmet Yıldırım’la darbe girişiminine ilişkin bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Bölük komutanından askerlere Ankara’ya gitme emri

İkilinin toplantıda darbe girişiminin zamanı, ne şekilde gerçekleştirileceği, hazırlıkları ve ayrıntılarını konuşarak planlama yaptığı ifade edilen iddianamede, bölük komutanlarından Salih Kolcu’nun “Darbe oldu, askeri sırt çantası, hücum yeleği, kompozit başlığı, matara ve lazım olacak, sivil eşyalarınızı hazırlayarak saat 23.30’da içtima alanında olun, Ankara’ya gideceksiniz” dediği belirtildi.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

138 sayfalık iddianamede, 27 sanık hakkında ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs,’ ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,’ ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.