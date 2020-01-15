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Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da yolcu otobüsü devrildi: Dördü ağır 29 yaralı

Isparta’da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu dördü ağır 29 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza bugün saat 08:00 sıralarında, Isparta-Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Bazı yaralılar kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarken, üç yolcu aracın altında kaldı. Ekipler, aracın altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Üç kişi yaralı olarak kurtarıldı.

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