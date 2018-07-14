Isparta’da öğretmenlere 15 Temmuz için görev emri: Törene katılım zorunlu

Isparta’da öğretmenlere 15 Temmuz anmasına ‘bizzat’ ve ‘mutlaka’ katılmaları ’emredildi.’

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre kentteki öğretmenlerin, Isparta valiliğince düzenlenecek ’15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ adlı etkinliğe katılıması zorunlu kılındı.

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Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak ve iki gün sürecek etkinlik için okullara talimat yazısı göndererek öğretmenlerin ‘bizzat’ ve ‘mutlaka’ katılmasını istedi.

Valilik bünyesinde kurulan ‘Anma Komitesi’nin oluşturduğu program takvimi ve görev paylaşımına yer verilen liste kentteki tüm resmi kurumlara duyuruldu. İki gün sürmesi planlanan etkinlik için hazırlanan bilgilendirme yazısında şöyle dendi: “Bu program, sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.”

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Öğretmenlerin çoğunun tatil nedeniyle görev bölgesinde olmamasına dikkat çeken Eğitim-İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, “Hangi akıl tutulması ise tüm öğretmenlerin mutlaka katılması istenmektedir” diye sordu.

Bamuk sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir öğretmen ya da kamu çalışanına zorlama yapılamaz. Bu zorlamalar aynı zamanda ‘katıldı’–‘katılmadı’ şeklinde ayrıştırmaya hatta fişlemeye yönelik uygulamalara yol açar, ki bu da çok tehlikelidir. Bu darbe girişiminden en büyük zararı gören bizler de hem bireysel hem de örgütsel olarak maksimum tepkiyi gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Ancak bazı kesimler bu darbe girişimi fırsata çevirmeye çalışmaktadır.”