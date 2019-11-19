Diken

Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da kadın cinayeti: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi öldürüldü

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cankel’in önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken zanlı gözaltına aldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay 17 Kasım günü Cankel’in kaldığı apartta meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisinin Muğla’da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ziyarete geldi. Henüz kimliği açıklanmayan erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı Cankel’in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı.

Reklam

Cankel’in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiğinde genç kadını hareketsiz yatarken buldu. Polis ve sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cankel’in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Cinayet şüphelisi kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, polis cinayetin sebebini araştırıyor.

Reklam

Cankel’in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla’da toprağa verileceği belirtildi.

Dört aylık eşini kazakla boğdu

Boşanmak istediği için eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Barışma teklifini kabul etmeyen eşini bıçaklayan adam 19 yıl dört ay ceza aldı

Bebeğin cinsiyeti kız diye işkence yapan adam tutuklandı

Bebeğin cinsiyeti kız diye sekiz aylık hamileyken dövdü; bebek öldü

SON HABERLER

AKP’li Çelik: Cumhurbaşkanı EYT’ye son noktayı koydu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Aksaray’da geçen hafta otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalanması ve okulda ayırımcılık görmeleri olayı ile ilgili ihmali olan okul müdürü ve yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

Çevre ve şehircilik bakanı: Dipsiz Göl eski haline kavuşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane’de define aramak için yapılan kazı sonucu doğal yapısı bozulan Dipsiz Göl’ün bulunduğu alanın doğal sit alanı ilan edileceğini ve yapılacak çalışmalarla gölün eski haline kavuşacağını açıkladı.

Silivri’de çocuklara silah talimi yaptıran adam adli kontrolle serbest

Silivri’de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada dokuz tüfek ve dokuz tabanca ele geçirildi. Çocuklara silah talimi yaptığı belirlenen Feridun E., gözaltı sonrası çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.

İzmir’de kadın cinayeti: Elektroşok, pompalı tüfeğe karşı koruyamadı

İzmir’in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen bir çocuk annesi Melisa Kalem’i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Kalem’in, kendisini elektroşok cihazıyla korumaya çalıştığı, ancak adamın pompalı tüfekle ateş etmesine engel olamadığı belirtiliyor. Melisa Kalem’in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...