Isparta’da kadın cinayeti: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi öldürüldü

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cankel’in önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken zanlı gözaltına aldı.
Olay 17 Kasım günü Cankel’in kaldığı apartta meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisinin Muğla’da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ziyarete geldi. Henüz kimliği açıklanmayan erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı Cankel’in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı.
Cankel’in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiğinde genç kadını hareketsiz yatarken buldu. Polis ve sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cankel’in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.
Cinayet şüphelisi kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, polis cinayetin sebebini araştırıyor.
Cankel’in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla’da toprağa verileceği belirtildi.