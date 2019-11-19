Isparta’da kadın cinayeti: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi öldürüldü

Silivri’de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada dokuz tüfek ve dokuz tabanca ele geçirildi. Çocuklara silah talimi yaptığı belirlenen Feridun E., gözaltı sonrası çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.