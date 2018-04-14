Isparta’da İYİ Parti’ye ‘gönlünü kaptıran’ dokuz MHP’liye ihraç talebi

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Isparta’ın Eğirdir ilçesinde dokuz MHP üyesi, İYİ Parti’nin etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle partiden ihraç edilecek.

Mevcut ilçe yönetimi, bir buçuk ay önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından feshedilmişti.

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Yeni atanan ilçe başkanı Mustafa Bozkurt, ihracı istenen partililerin, Bahçeli’nin kararlarına aykırı hareket ettiklerin söyledi.

Bu kişilerin Meral Akşener’in İYİ Parti’sine çelenk gönderdiklerini, toplantılarına katıldıkları ve ‘partiye yandaş topladıklarını’ aktaran Bozkurt, her ortamda Bahçeli ve genel başkan yardımcıların eleştirdiklerini kaydetti.

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İlçe başkanı, bunun partiyi yıprattığını, ihracı istenen kişilerin ‘ilçe başkanı ve yönetimini tanımayarak dedikodu ürettiğini’, toplantılara da katılmadıklarını dile getirdi.

Bozkurt şöyle devam etti: “‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bile bulunmayarak partimizi ilçede yıpratıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Üyelikleri askıya alınarak, İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevklerine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

İhracı istenen isimler şöyle: MHP’li belediye meclis üyeleri Ramazan Kurt ve Şükrü Savaş, il genel meclis üyesi Halil Okutan, eski ilçe başkanı Ahmet Nedim Özkeskin ile önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ercan Kubilay, Mine Kurt, Erdoğan Karaca, Orhan Çimen ve Hatice Paşik.