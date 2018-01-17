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Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da eğitim uçağı düştü: Üç asker hayatını kaybetti

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Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan eğitim uçağı düştü, üç asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Uçak kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu, bölgeye sevk edilen ekipler uçağın enkazına ulaştı.

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Isparta Valisi Şehmus Günaydın, uçakta iki pilot ve bir teknisyen olmak üzere üç kişilik mürettebat bulunduğunu söyledi.

Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Enkaza ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı. Gazetecilerin ve vatandaşın bölgeye geçişine izin verilmezken, uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler gördüklerini gazetecilere anlattı.

‘Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz’

Özkan Gemici, kahvede otururken kaza haberini aldıklarını, kaza yerinin köye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğunu, haber alır almaz da hareket ettiklerini belirtti.

Çamurlu olan bölgeye traktörle ulaşabildiklerini, cenazelerin askeri helikoptere alındığını anlatan Gemici, “Uçağın ikiye bölündüğünü gördük. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı” dedi.


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