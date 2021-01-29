Isparta’da Covid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası

Isparta’da, bir işyerinde kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye toplam 149 bin 852 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 34 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, masaların üstünde kumar oynanması için kullanılan çeşitli malzemeler ile bir masa üzerine bırakılmış 1085 lira ele geçirildi.

Bir kişi hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan’ adli işlem yapılırken, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ve dernekle ilgili de idari soruşturma başlatıldı.