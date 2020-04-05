Isparta’da ‘Biz bize yeteriz’ sloganıyla dolandırıcılık yapanlar aranıyor

Isparta’da ‘Biz bize yeteriz Isparta’m‘ sloganını kullanarak vatandaştan para toplamaya çalıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Üzerinde Isparta belediyesi logosunun da bulunduğu IBAN numarası yazılmış kağıtların kentte dağıtıldığını tespit eden belediye yetkilileri, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Isparta belediyesi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in resmi sosyal medya hesaplarından da bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesine yönelik paylaşımlar yapıldı.

Vatandaşlara resmi hesaplar dışında hiçbir şekilde bağış yapmama çağrısında bulunan AKP’li Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Isparta Belediyemizin böyle bir kampanyası yok. Tek kampanya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’dır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Biz bize yeteriz‘ sloganıyla hafta başında bir kampanya başlatmış, ilk bağışı da kendisi yapmıştı.