Isparta’da 58 tane tarihi eser ele geçirildi: Üç gözaltı

Isparta’da Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 58 parça tarihi eseri satmaya çalışan üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelileri takibe alan ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kent merkezine bağlı Kuleönü beldesi mevkiinde durdurdu.

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Araçtaki A.B. (23), Ö.A. (26) ve H.Ö. (30) gözaltına alınırken, yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 34 sikke, 20 metal obje, üç yüzük ve vazo olmak üzere 58 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için adli makamlara sevk edilirken, tarihi eserler korumaya alındı.

