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Isparta’da 1500 yıllık heykel teravih esnasında çalındı


 

Isparta’da müze bahçesinde bulunan 1500 yıllık heykel teravih namazı esnasında çalındı.

Fotoğraf: DHA

Yalvaç ilçesinde adliye binası ile hükümet konağının ortasında yer alan ve demir korkuluklarla çevrili bahçede bulunan M.S. 6’ncı yüzyıldan kalma 70 santimetre boyundaki rahip heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Bu sabah mesaiye gelen müze görevlilerinin fark ettiği hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasındaki görüntülere göre heykelin teravih namazı saatı sıralarında çalındığı belirlendi.

Heykel, 2010 tarihinde 31 Aralık 2010 tarihinde Nevşehir’den Yalvaç’a tarihi eser satmaya geldiği belirlenen dört kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulmasıyla ele geçirilmişti.

 

 

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