İSPARK’taki usulsüzlük: 95 otoparkın 55’i geçen yıl yüz binlerce lira zarar etmiş

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) otopark şirketi İSPARK’ta ortaya çıkan usulsüzlükle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İSPARK’ın Avrupa Yakası’nın üçüncü bölgesinde işlettiği 95 otoparkın 55’i, 2016 yılında yüz binlerce lira zarar etmiş.

Usulsüzlüğü doğrulayan İSPARK, 21 çalışanın 819 bin lira parayı zimmetine geçirdiğini açıklamıştı.

İSPARK’ın açıkladığı yolsuzluk miktarı olan 819 bin lirayı ‘komik bulan’ çalışanlar, “Biz de AK Partiliyiz. İster istemez AK Partili olmak zorundayız zaten bu kurumda. Yolsuzluğu personele yıkmaya çalışıyorlar” demişti.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkkaya’nın haberine göre, kurumun resmi tablosu, Sultanahmet Meydanı’ndan Yenikapı’ya kadar önemli noktalardaki otoparkların büyük bölümünün geçen yılı zararla kapattığını ortaya koydu.

Kâr yapan otoparklarda ise 1000 lira gibi ‘komik rakamlar’ göze çarptı.