‘İSPARK’ta usulsüzlük’ hakkında suç duyurusu: Dilekçede Topbaş da var

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İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) CHP’li meclis üyeleri, usulsüzlükle gündeme gelen otopark şirketi İSPARK’la ilgili suç duyurusunda bulundu.

İstanbul başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi veren belediye meclis üyeleri Tarık Balyalı, İsa Öztürk ve Hakkı Sağlam, usulsüzlük iddialarına ilişkin çıkan haberler ve İSPARK açıklamasını delil olarak gösterdi.

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Dilekçede “Yasal olarak yeni nesil el terminallerine geçilmesi gerekirken eski tip terminallerin kullanılmaya devam edilerek fiş kesilmesi yolsuzluğa ortam yaratmıştır” dendi.

‘Topbaş, yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırladı’

İSPARK yöneticileri ve çalışanları hakkıda soruşturma açılarak olaya karışan herkesin cezalandırılmasını ve kamu davası açılmasını talep eden CHP’li üyeler, İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında da ayrı bir dilekçe vererek, gerekli denetim görevini yapmayarak-yaptırmayarak yolsuzluğun oluşmasına zemin hazırladıklarını öne sürdü.

Tüm isimler hakkında ‘zimmet,’ ’emniyeti suistimal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından inceleme başlatılması istendi.