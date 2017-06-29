İSPARK’ta usulsüzlük: Çalışanlar fişleri silip parayı zimmetine geçirmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otopark şirketi İSPARK’ta usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Mayıs 2017’de çok sayıda İSPARK görevlisi, otoparklardaki el terminalinde kendilerine ücret ödeyen yurttaşların fişlerini silmek ve aldıkları parayı zimmetlerine geçirmekle suçlandı.

Çalışanların üye olduğu Hizmet İş Sendikası’na yolsuzluk iddiasıyla ilgili bilgi verilmesinin ardından 27 görevlinin iş akdi feshedildi.

Usulsüzlüğün yaşanmasının sebebi ise İSPARK’ta eski nesil el terminalleriyle yeni nesil terminallerin aynı anda kullanılması ve yeni sisteme tamamıyla geçilmemiş olması.

İnternet gereksinimi duymayan eski terminallerde bazı fişlerin çalışanlar tarafından silindiği ve bu paraların İSPARK hesapları yerine kendi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Ancak yeni nesil cihazlar yalnızca internet üzerinden işlem yapıyor ve fişin silinmesine izin vermiyor.

Bu yüzden, bir süredir devam eden usulsüzlükte, iddiaya göre 90 milyon liraya ulaşan vurgun yapıldı.

Konuyla ilgili henüz İSPARK ve İBB’den bir açıklama gelmedi.