İSPARK’ta usulsüzlük 819 bin lira: Bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) otopark şirketi İSPARK’taki usulsüzlüğü kurum doğrularken, 21 çalışanın 819 bin lira parayı zimmetine geçirdiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre usülsüzlüğün ortaya çıkmasının ardından İSPARK’ta bazı üst düzey yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

Soruşturma dosyasında, iş akitleri feshedilen otopark görevlilerinin çoğunlukla Avrupa Yakası’nda yer aldığı ifade edilirken, bu yerler ‘Eminönü, Şişli Maçka, Çırağan Sarayı yol üstü, Beşiktaş Kadastro önü, Karaköy, Emirgan cep, Mimar Sinan Camii otoparkı, Ataköy Atrium, Pierloti Caddesi, Ataşehir Ihlamur Sokak, Zeynep Kamil Hastanesi önü’ diye sıralandı.

Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan İSPARK, vurgunun boyutunu 819 bin lira diye açıkladı: “Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir. Söz konusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL’dir. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır. Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir.”