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Yaramazlara biraz batar!

İSPARK’ın zararı sorulunca Yıldırım: Ben de anlamış değilim

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, belediye teşekkülü İSPARK’ın zarar etmesi için “Ben de anlamış değilim” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul sokaklarında belediye mülkiyetindeki otopark alanlarından para tahsil etmek için kurulan İSPARK’ın geçen yılın son çeyreğinde 18 milyon lira zarar etmesi zarar etmesi halen siyasetin tartışma konularından biri.

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Yıldırım, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz’ın sunduğu Seçim Özel programında soruları yanıtladı. Yılmaz’ın İSPARK’ın zarar ettiğini hatırlatması üzerine Yıldırım, “Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor. Haklısınız bana da çok anlamlı gelmiyor” dedi. 

Yıldırım vaatleri arasında İSPARK otoparklarında araçların ilk bir saatinin ücretsiz olacağı yönündeki vaadini hatırlatarak sözlerine devam etti.

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