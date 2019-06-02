İSPARK’ın zarar etmesinin nedeni ruhsatsız otoparklar ve usülsüz devirler

Sayıştay, İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ’nin 17.9 milyon lira zararını kalem kalem açıkladığı raporunda böyle bir zararın sebebinin ruhsatsız otoparklar ve usülsüz devirlerden kaynaklandığını belirtti. Rapora göre İstanbul’da otoparkların yarısından fazlası ruhsatsız.

Fotoğraf: ispark.istanbul

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TV5’teki ‘Seçim Özel’ programında İSPARK’ın zarar etmesine ilişkin soruya, “Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor” şeklinde yanıt vermişti.

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Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Sayıştay’ın 2017 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu’nda, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ. (İSPARK) tarafından işletilen otoparkların büyük bir bölümünün ruhsatsız hizmet verdiği belirtiliyor.

Sayıştay raporu UKOME ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü verilerine de yer verilmiş. UKOME verilerine göre 225 adet açık ve kapalı otoparkın sadece 52’si ruhsatlı olarak hizmet veriyor. Geri kalan 173 otopark ise ruhsatsız işletiliyor. 70 otoparkın ruhsatlandırılması işlemi henüz başlamamış bile. Rapora göre bu durum İSPARK’ın en büyük zarar kalemleri arasında.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü verilerine göre ise İstanbul genelinde otoparkların yarısından fazlası ruhsatsız şekilde peşkeş çekilmiş. İSPARK tarafından işletilenler dışında sadece 665 adet ruhsatlı otopark var. Ruhsatı olmayan otopark sayısı ise toplamda 719. Bu ruhsatsız otoparklardan elde edilen gelirin vergisi de devlete ödenmiyor.

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Raporda İBB Meclisi aldığı kararlarla otopark alanlarının işletilmesini İSPARK AŞ’ye devretmişti. Fakat İSPARK otopark alanlarındaki reklam ünitelerini de mevzuata aykırı şekilde işletiyormuş. Sayıştay denetçileri raporda, “Reklam ünitelerinin ilgili iştirakler tarafından işlettirilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi gelir kaybı yaşamaktadır” ifadeleri de yer aldı.

Raporda ayrıca Kadıköy ve Bayrampaşa hallerindeki otopark ve kantarların işletilmesi yetkilerinin de mevzuata aykırı olarak İSPARK’a bırakıldığı tespiti yer aldı.