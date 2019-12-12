İSPARK, hal ve Darülaceze ücretlerine yüzde 15’e varan zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), meclis toplantısında, İSPARK, hal ve Darülaceze ücretlerine, yüzde 15’lere varan zam yapıldı. İstanbul Otogarı’ndaki taksi abonman ücretleri de zamlandı.

İstanbul büyükşehir belediye binası

İBB’nin Saraçhane’deki binasında, Aralık ayında ikinci kez toplanan meclisin, ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlığındaki toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri belirlendi. Tarifeler, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15’e varan oranlarda zam yapıldı.

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1’inci bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2’inci bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1’inci bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2’inci bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1’inci bölgede 12 liradan 14 liraya, 2’inci bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR’lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller için 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri’nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020’den sonra uygulanmaya başlayacak.

Büyük İstanbul Otogarı’nda taksicilerin aylık abonman ücreti de 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

Zam kararlarının alındığı söz konusu toplantıda AKP ile CHP grupları arasında kişisel verilerin güvenliği tartışması yaşandı. İBB ile iştirakler arasında yapılması istenen veri paylaşımına AKP grubundan tepki geldi.