İSPARK çalışanları usulsüzlüğü anlattı: Bize yıkıyorlar, AK Partili olmak zorundayız

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) otopark şirketi İSPARK’ta ortaya çıkan usulsüzlükle ilgili kurumun çalışanları konuştu.

İSPARK’ın açıkladığı yolsuzluk miktarı olan 819 bin lirayı ‘komik bulan’ çalışanlar, “Biz de AK Partiliyiz. İster istemez AK Partili olmak zorundayız zaten bu kurumda. Yolsuzluğu personele yıkmaya çalışıyorlar” dedi.

Usulsüzlüğü doğrulayan İSPARK, 21 çalışanın 819 bin lira parayı zimmetine geçirdiğini açıklamıştı.

‘İster istemez AK Partili olmak zorundayız’

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’ya konuşan çalışanlar, “Bizim yaptığımız işlemlerin aynısının fazlasını içeride yapabiliyorlar. Benim haberim olmadan cihaza araç girişi, araç çıkışı, fiş keser, fiş çıkarır, borca gönderir. Her şeyi yapabilirler” dedi.

Yolsuzluğu başbakanlık, cumhurbaşkanlık ve BİMER’e bildirdiklerini aktaran çalışanlar, hiçbir şekilde dikkate alınmadıklarını söyledi: “Biz de AK Partiliyiz. İster istemez AK Partili olmak zorundayız zaten bu kurumda. Şimdi personele yıkmaya çalışıyorlar. Müdürün yerini değiştirdin, 21 tane adamı çıkarttın, Olayın üzerini kapattın. Bilgi işlemden müdahale edildi. İçeriden müdahaleyle bu işleri saha personeline yıktılar. ‘Teknik servisin bildiği bir şifreyi kırmışsınız’ diyorlar. Biz bu şifreyi kırdıysak siz neredeydiniz? Bize 16 haneli bir şifreden bahsediyorlar. Biz bunu nasıl kıracağız? Biz hacker mıyız?”

‘O kârı Odakule’deki park yapar’

İSPARK’ın üç yılda yaptığı 700 milyonluk cirodan sadece yüzde 1’in altında kâr yaptığına dair açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını aktaran çalışanlar, “O kârı sadece TRT Odakule’deki park yapar. Günlük 30, 40 bin TL cirosu var. Sebze halinin bir günlük cirosu 60, 70 bin lira. Bir yıla vurduğunda rakamı siz hesap edin. Orada çalıştırsan personel, elektrik-su başka gider yok” dedi.