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Yaramazlara biraz batar!

İspanyol sanatçı: Kendi pencere serinizi üretin

Yaratıcı duvar resimleriyle bilinen ‘Pejac’ takma isimli İspanyol sokak sanatçısı, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan herkesi yaratıcı sanatsal faaliyetlerle uğraşmaya çağırdı. 

Fotoğraf: Instagram

Instagram hesabı üzerinden ‘Stay Art Home’ başlığıyla bir paylaşım yapan Pejac şu ifadeleri kullandı: “Bu tuhaf karantina günlerinde insanları anksiyete veya sıkıntıdan kurtaracak tek terapinin yaratıcılık olduğuna inanıyorum. Her zaman inandığım gibi; herkesin içinde bir sanatçı vardır. Sizleri kendi ‘pencere serinizi’ üretmeye davet ediyorum. Hayal gücünüzü özgür bırakın ve ortaya çıkan eserleri sosyal medyada paylaşın. Her bir çalışmanız aslında monotonluğa karşı bir panzehir.” 

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‘İnsanların ancak birbirlerine destek olarak bu zor süreci atlatabileceğini’ belirten sanatçı, kendisine yollanan işleri sayfasında paylaşacağını da duyurdu.

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Pejac’ın İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaptığı duvar resmi. (Fotoğraf: InspirationGrid.com)

Üsküdar’daki üç duvarda çalışması bulunuyor

Eserlerini kamusal alanlarda üreten ‘Pejac’, müzeleri gezemeyen insanlar için Moskova, Milan, Paris, Valencia, Salamanca, Londra ve Gazze sokaklarına resimler yapmıştır. İspanyol sanatçı, 2014 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde de üç çalışma yapmıştı. 

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