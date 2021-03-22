İspanyol bankası BBVA: Türkiye’ye taahhüdümüz değişmedi

İspanyol bankası BBVA, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (MB) başkanını aniden görevden almasının Türkiye’ye taahhüdünün değiştirmediğini açıkladı.

Naci Ağbal’ın azlinin ardından TL dolar ve avro karşısında şu an yüzde 10 aşağıda.

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BBVA toplam kârının yaklaşık yüzde 14’ünü Türkiye’den elde ediyor ve 2020’de Türkiye’deki kârını yüzde 11.4 artışla 563 milyon avroya (669.74 milyon dolar) çıkardı.

Şirketin sözcüsü, TL’nin avro karşısında yüzde 10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 baz puan etkisinin olduğunu söyleyerek, “BBVA’nın Türkiye’ye taahhüdü değişmedi” dedi.