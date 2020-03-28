İspanyol hemşire Covid-19 hastalarına yakınlarının yolladığı mesajları okuyor

Sağlık çalışanları, Covid-19 salgınında çok önemli bir görev üstleniyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsun salgın sürecindeki en ağır yükü sırtlanıyorlar. Tanı koymaktan tedaviye, ateş ölçmekten su vermeye hastaların tıbbi anlamdaki ihtiyaçlarını gideriyorlar. Büyük olasılıkla kendilerinin de desteğe ihtiyacı olsa da ellerinden geldiği kadar moral vermeye de çalışıyor. Bunlardan biri hastalara, yakınlarından gelen mesajları ileten İspanyol yardımcı hemşire Sylvia Castell.

Bu sabah itibariyle 5 bin 690 kişinin öldüğü, 72 bini aşkın vakanın tespit edildiği ülkenin başkenti Madrid’deki bir hastanede çalışan 24 yaşındaki Castell, bu zorlu süreçte yanında olamayan hasta yakınlarının cep telefonları aracılığıyla gönderdiği mesajları hastalara okuyarak onları hayata bağlı tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda yakınları için bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşayan hasta yakınlarının içine biraz olsun su serpiyor.

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BBC’ye konuşan Castell, “Bu çok zor bir süreç. Hastalar bir tek bizi görüyor, yalnızlar. O nedenle hasta yakınlarının ilettiği mesajları okuyorum” diyor.

Castell aktardığı bazı mesajlara örnek de veriyor:

“Fiziken yanında olamasam da manen her zaman yanında olduğumu bil istedim.”

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“Seni ne kadar sevdiğimi unutma.”

“Bu süreci atlatıp yeniden birlikte olacağız.”

Hastaların sevdikleriyle yüz yüze olmasa da çoğu kez seslerini duyamasa da bir şekilde iletişim kurmasının önemini vurgulayan Castell, her gün sürdürdüğü ve tek işi bundan ibaret olmayan görevini severek yaptığının altını çiziyor.