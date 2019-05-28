İspanyol futbolunda bahis soruşturması

İspanya’da yürütülen ‘futbolda bahis soruşturması’ kapsamında birçok yönetici ve futbolcu gözaltına alındı.

Fotoğraf: pixabay.com

İspanya’da polis, bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak suçuyla birinci ve ikinci ligden bazı futbolcular ve kulüp yöneticilerini gözaltına aldı. Real Madrid’in eski futbolcusu Raul Bravo ‘suç örgütünün başındaki isim’ olarak gösteriliyor.

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Gözaltına alınanlar arasında La Liga takımlarından Getafe’de oynayan Samuel Saiz Alonso, ikinci ligdeki Deportivo’da forma giyen Inigo Lopez Montana, eski futbolculardan Borja Hernandez ve Carlos Aranda da var.

İkinci ligde mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ve kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza da gözaltında.

Gözaltına alınanlar ‘suç örgütü kurma’, ‘yolsuzluk’ ve ‘para aklama’yla suçlanıyor.