İspanya’nın yeni kabinesi: İlk astronot bilim bakanı oldu, kritik koltuklar kadınların

İspanya’nın ilk astronotu, bilim bakanı olarak görev yapacak. Yeni kabinenin yarısından fazlası kadın.

Kendini ‘feminist’ olarak tanımlayan İspanya’nın yeni başbakanı Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez kadın ağırlıklı bir kabine kurarken bir astronotu da bakan yaptı.

Reklam

BBC Türkçe’nin derlemesine göre, 55 yaşındaki Pedro Duque, Uluslararası Uzay Üssü misyonu çerçevesinde en son 2003 yılında uzaya gitti. Havacılık mühendisi Duque, Avrupa Uzay Ajansı’nın astronot heyetine 1992 yılında seçildi ve 1998 yılında uzaya giden ilk İspanyol olarak tarihe geçti.

Duque, Discovery Uzay Mekiği’nin dokuz günlük seferinde uzman olarak yer aldı.

Reklam

NASA’nın STS-95 misyonunda yer alan ekibe, 1999 yılında ‘evrenin barışçıl amaçlarla keşfinin mimarları’ oldukları için Asturias Prensliği ödülü verildi. 2011 yılından itibaren Avrupa Uzay Ajansı’nın Almanya’nın Münih kentindeki Uçuş Operasyonları Ofisi’nin başkanlığını üstlenen Duque, 2015 yılında ‘astronotluk görevine ve uçuşlarına’ geri döndü.

Sanchez, Sosyalist Parti’den Carmen Calvo’yu başbakan yardımcısı; Avrupa Komisyonu’nun bütçe genel müdürü Nadia Calvino’yu ekonomi bakanı, savcı Dolores Delgado’yu adalet bakanı olarak atadı.

Başbakanlıkta dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Sanchez kadın kabine üyeleri için, “Hepsi üstün nitelikli, kamu hizmetinde meslek sahibi ve İspanya’nın en üstün niteliklerini yansıtıyorlar” dedi.

Sanchez, “Kabine, cinsiyet eşitliğinden yanadır, kuşakları temsil ediyor ve dünyaya açık olmakla birlikte Avrupa Birliği’ne bağlı” dedi.

2011’den beri başbakanlığı yürüten Mariano Rajoy, geçen hafta parlamentodan güven oyu alamamıştı. Sanchez, altı partinin desteğini alarak, yolsuzluk skandalına adı karışan Rajoy’u düşürmüştü.

Sosyalist Parti’nin 350 üyeli parlamentoda sadece 84 sandalyesi bulunuyor.

İspanya Anayasası’na göre gensoruyla hükümeti deviren parti hükümeti kuruyor.

63 yaşındaki Rajoy, “Hayatta kendini siyasete adamaktan başka yapılacak şeyler var. Çok yoğun bir siyasi yaşamım oldu ve bence burada daha fazla durmanın bir anlamı yok” sözleriyle siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.