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İspanya’nın tutuklama kararı çıkardığı Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

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İspanya yargısının hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Belçika’da polise teslim oldu.

Puigdemont (Fotoğraf: Reuters)

Bağımsızlık ilanı üzerine İspanya Katalan hükümetini feshedince Puigdemont Brüksel’e gitmişti. İspanya, Katalonya hükümetinden sekiz bakanı tutuklarken, Belçika’daki dört bakan ve Puigdemont hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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Belçika devlet televizyonu VRT, bugün Puigdemont’un Belçika polisine giderek teslim olduğunu duyurdu.

Hakkında isyan dahil üç suçtan dava açılan Katalan lider, dün Belçika mahkemeleriyle işbirliğine hazır olduğunu söylemişti. Puigdemont’un avukatı da korumaya alınan müvekkilinin yerinin zaten polislerce bilindiğini ifade etmişti.

Bakanlar da gözaltında

Brüksel savcılığı sözcüsü ise Puigdemon ve dört bakanı bugün sabah saatlerinde kendilerinin adli makamlara başvurduğunu söyledi. Sözcü, “Sabah saat 09.17’de onları gözaltına aldık” dedi.

Savcılık sözcüsü, beş isim hakkındaki kararı yarın sabaha kadar vereceğini kaydetti.

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