İspanya’nın en büyük uyuşturucu şebekesi ülkeler arası ortak operasyonla çökertildi

İspanya’da en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi çok sayıda ülkenin katılımıyla ortak düzenlenen operasyonla çökertildi. 81 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 milyon avro nakit para ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İspanya’daki en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi, İngiltere, İsveç, Portekiz, Kolombiya ve İspanya polisinin ortak operasyonuyla çökertildi.

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Europol ve İspanya Ulusal Polis Birliği’nin düzenlediği ve İngiltere, İsveç, Portekiz, Kolombiya polisinin katıldığı operasyonda, 81 şüpheli gözaltına alınırken, 3.2 ton uyuşturucu, 2 milyon avro (12 milyon 600 bin lira), iki yelkenli, lüks yat ve çok sayıda spor otomobilin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyona dair görüntüler ise polis kamerasınca anbean kaydedildi.