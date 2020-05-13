İspanya’nın 113 yaşındaki en yaşlı kadını ‘corona’yı yendi

İspanya’nın en yaşlı kadını olduğu belirtilen, 113 yaşındaki Maria Branyas, Covid-19’a yakalandı ve hastalığı yendi. Üç çocuğu, 11 torunu, 13 torun çocuğu bulunan Branyas, Olot kentindeki bir bakımevinde yaşıyor.

Fotoğraf: Twitter

İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 1918-1920’deki İspanyol gribi salgını ve 1936-1939 yıllarındaki iç savaşı gören Branyas’ın hafif belirtilerle hastalığı atlattığını açıkladı.

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Açıklamaya göre Branyas’a, ülkede sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği mart ayında, belirtiler nedeniyle test yapıldı. Test sonucu pozitif çıktı. Haftalarca izole edilen Branyas sağlığına kavuştu.

Branyas’ın kızı Twitter’da, “Şimdi gayet iyi, mükemmel. Her zaman olduğu gibi sohbet etmek, hayatı paylaşmak istiyor.. Yani eski haline döndü” yazdı ve iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etti.

1907 yılında Meksika’da dünyaya gelen Branyas’ın ailesi iki yıl sonra ABD’nin San Francisco kentine, oradan da Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya’ya göç etti.