İspanya’da, yasağa rağmen partiye katılıp ‘corona’ kapan Belçikalı prens özür diledi

Belçika Kralı Phillippe’in yeğeni, tahtın 10’uncu varisi Prens Joachim, staj için gittiği İspanya’da katıldığı bir partide corona virüsü kaptı. “Çok pişmanım. Sonuçlarına katlanacağım” diyen prens özür diledi.

Fotoğraf: Reuters

26 Mayıs’ta, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademe kademe kaldırılmaya başlandığı İspanya’ya giden 28 yaşındaki kraliyet mensubu, iki gün sonra Córdoba kentinde düzenlenen bir partiye katıldı.

Reklam

15 kişiden fazla katılımın olduğu etkinliklerin yasaklandığı kentte düzenlenen partide 27 kişi vardı. Polis, partiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yasakları ihlal edenlere 10 bin avroya (75 bin 738 lira) yakın ceza verildiği belirtilirken partiye katılan herkes karantinaya alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan Prens Joachim’in sağlık durumunun iyi olduğu, hafif belirtiler gösterdiği açıklandı.

286 bin 509 vakanın bulunduğu İspanya’da, 27 bin 127 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.