İspanya’da, ücretlerinden şikayetçi olan kadın futbolcular grev kararı aldı

İspanya’da, kadınlar birinci ligde oynayan futbolcular, ücretlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme kararı aldı.

Barcelona kadın takımının oyuncuları Alman Bayern Münih takımıyla oynadıkları bir Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşıyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

16 futbol kulübünde top koşturan 200’e yakın kadın futbolcunun yüzde 93’ü başkent Madrid’deki toplantıda sendikalarla görüşmelerdeden sonuç alınamayınca greve gitme yönünde oy kullandı.

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Kulüpler 16 bin avro (102 bin 700 lira) asgari ücret teklif ediyor. Oyuncuları temsil eden sendikalar ise 20 bin avro (128 bin 400 lira) talep ediyor. Alınan asgari ücret dışındaki bir sorun da kadın oyuncuların tam zamanlı profesyonel futbolcu olarak kabul edilmemesi.

Athletic Bilbao takımının kalecisi Ainhoa Tirapu, “Biz yüzde yüz futbolcuyuz ama böyle görülmüyoruz. İstediğimiz ücretleri, asgari haklarımızı alamıyoruz. Bunlar kırmızı çizgilerimiz” diyerek grev kararının nedenlerini açıkladı.

Tirapu, haklarını elde etmek için pes etmeden mücadele edeceklerini belirtirken grev tarihi henüz netleşmedi.