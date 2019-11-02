İspanya’da tepki çeken mahkeme kararı: Mağdurun şuuru yerinde olmadığı için tecavüz değil

İspanya’nın Barcelona kentindeki mahkeme, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanan beş adamın, ‘suç işlendiğinde mağdurun şuur yerinde olmamasını’ gerekçe göstererek onları tecavüz suçundan akladı. Şüpheliler, cinsel taciz suçu işledikleri gerekçesiyle 10 ila 12 yıl hapis cezası aldı. Karar kamuoyunda infiale yol açtı.

Fotoğraf: Reuters

İkisi İspanyol, ikisi Kübalı ve biri Arjantinli beş adam Ekim 2016’da 14 yaşındaki kız çocuğuna defalarca tecavüz etmekle suçlandı. Mahkemede hepsi suçlamaları reddetti. Ancak, kızın iç çamaşırında DNA’ları bulundu. Mahkemenin, kızın şuurunun yerinde olmadığına karar vermesinde ‘uyuşturucu ve alkolün etkisinde olması’ etken oldu.

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Mahkeme, kızın şuurunun yerinde olmamasına ek olarak, şüphelilerin ‘zor kullanmaması’nı da tecavüze hükmetmediği kararında gerekçe olarak gösterdi.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, kararı ‘inanılmaz’ diye niteleyerek tepkisini gösterdi. Colau, Twitter’da, “Ben hakim değilim ama bildiğim tek şey var bu adamların yaptığı taciz değil tecavüz” yazdı.

Sokağa dökülen kadın hakları savunucuları karara tepki göstererek ülkedeki cinsel suç yasalarının gözden geçirilmesini istedi. Sosyal medyada, “Alkol veya uyuşturucu kullanan birine tecavüz etmek yasal mı” sorusunu yönelten, “Bu nasıl adalet” diye sorgulayan mesajlar yağdı.