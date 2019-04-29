İspanya’da seçimin galibi Sosyalist Parti ancak tek başına hükümet kuramayacak

İspanya’da dün düzenlenen erken seçimin galibi Sosyalistler oldu. Dört yılda üçüncü kez sandığa gidilen ülkede Sosyalist Parti oyların yüzde 29’unu aldı ama tek başına iktidar olacak sandalye sayısına ulaşamadı. Askeri yönetimin sona erdiği 1970’lerden beri ilk kez aşırı sağ bir parti meclise girdi.

Fotoğraf: Reuters

Başbakan Pedro Sanchez’in lideri olduğu Sosyalist Parti katılım oranının yüzde 75 olarak kaydedildiği seçimler sonucunda 123 sandalye kazandı. Sanchez’in koalisyon kurabilmek için 42 sandalye kazanan merkez sol parti Podemos ya da özerk bölgelerden çıkan siyasi partilerin kapısını çalması gerekiyor. Sosyalist Parti ve Podemos’un bir araya gelmesi halinde de, hükümet kurmak için gerekli 176 sandalyeye ulaşılamıyor. 11 milletvekilinin daha koalisyona katılması gerekiyor.

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Sanchez, sonuçlar netleşinde yaptığı konuşmada ‘eşitsizlik ve yolsuzlukla mücadele ve bir arada yaşamayı güçlendirme’ yolunda çalışacağını söyleyerek “Geçmiş kaybetti, gelecek kazandı” dedi.

1975’te diktatör Francisco Franco’nun ölümüyle demokrasiye geçilmesinden beri parlamentoya giren ilk aşırı sağcvı parti Vox, yüzde 10’3 oy aldı. Çok kültürlülüğe, feminizme ve göçmenlere karşı bir politika izleyen parti 24 sandalye kazandı.

Seçimin bir diğer sürpriz sonucu ise Mayıs 2018’deki güven oylamasına kadar ülkeyi yöneten Halk Partisi’nin oylarının yüzde 16,7’ye düşmesi oldu. Parti 66 sandalye kazanabildi.

