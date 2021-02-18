İspanya’da renove edilen barda 12’nci yüzyıldan kalma hamam keşfedildi

İspanya’da bir tapas barının renovasyonu sırasında 12’nci yüzyıldan kalma hamam keşfedildi.

Fotoğraf: El Pais

Endülüs bölgesinin en büyük şehri olan Sevilla’nın merkezinde ünlü tapas barlarından Cervercería Giralda’nın sahipleri salgın sırasında uzun süredir erteledikleri renovasyonu başlatma kararı aldı.

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Uzmanlarla başlatılan çalışmada, geometrik motifleri ve yıldız şeklinde küçük çatı pencereleriyle süslü 12’nci yüzyıldan kalma İslami stilde yapılmış görkemli hamamla karşılaştılar.

Fotoğraflar: Alvaro Jimenez

Yapının bir zamanlar hamam olduğuna dair şehir efsaneleri olmakla birlikte, 1920’lerin başında inşa edilen bar ve üzerindeki otelin neomudejar (İslami etkiler taşıyan Hristiyan yapıları) mimarinin örneği olduğu varsayılıyordu.

Renovasyonda çalışan arkeolog Alvaro Jimenez dedikodulardan haberdardı ancak bunların hayal ürünü olduğunu düşünüyordu. Ta ki ekip geçen yaz tavanı kaplayan sıvayı özenle kazıyana kadar…

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Küçük pencerelerden birini görünce hamam olduğunu anladıklarını belirten Jimenez, kısa sürede 12’nci yüzyıldan kalan bu özel yapının tamamını ortaya çıkardı.

Arkeolog, dekoratif süslemeler anlamında hamamın İber Yarımadası’ndaki en geniş korunmuş alana sahip olduğunu belirtti.

Daha yapılması gereken ince işçiliği olmakla birlite hamam-bar restore edilmiş haliyle birkaç hafta içinde yeniden açılacak.

Mekanın sahiplerinden Antonio Castro, Giralda’nın tarihinde yeni bir bölüm açılacağı için heyecanlı: “Burası önceden de çok bilinen bir bardı. Ama artık insanlar buraya gelip aynı zamanda hamam olan bir barda bira veya şaraplarını yudumlayabilecek. 1920’lerdeki mimarının hamama saygı göstererek koruması müthiş bir şey. Ona minnettarız.”