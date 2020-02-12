İspanya’da mahkeme, çalışanların sigara ve kahve molasında geçirdiği süreyi maaşlarından düşen şirketi haklı buldu

İspanya’da yüksek mahkeme, çalışanlarının sigara ve kahve içtikleri molalarda geçirdikleri süreleri maaşlarından düşen şirketi haklı buldu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Enerji şirketi Galp, geçen yıl eylül ayında, yasaya uygun olduğu gerekçesiyle çalışanlarının kahve ve sigara içmek için geçirdikleri zamanı toplam çalışma süresinden düşeceğini ve ona göre maaş ödeyeceğini açıkladı.

Reklam

Bunun üzerine sendika işçilerin maaşından kesinti yapılmamasını talep ederek mahkemeye başvurdu. Geçen yıl, çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerini kaydetme zorunluluğu getiren yasal düzenleme yapılan ülkenin 10 milyon sigara tiryakisi için mahkemeden olumsuz karar çıktı.

Mahkeme, fazla mesaileri ödenmeyen emekçilerin hakkının korunması için yapılan yeni yasal düzenlemeyi gerekçe gösteren şirket yönetimini haklı buldu.

Mahkeme kararında, şirketin ‘çalışma saatleri içinde’ sigara, kahve içerken geçen sürelerin parasını ödemek zorunda olmadığına, başka deyişle çalışanların ‘tam gün’ parası alma hakkı olmadığına hükmetti.