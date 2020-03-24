İspanya’da, huzur evindeki yaşlılar salgın nedeniyle terk edildi; bazıları yataklarında ölü bulundu

Son verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle bir günde 514 kişi artarak 2 bin 696 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, ordu, bazı huzur evlerinde kalan yaşlıları terk edilmiş, bir kısmını ise yataklarında ölü buldu.

Fotoğraf: Reuters

Savunma bakanlığı, 40 bine yakın vakanın kayda geçtiği ülkede salgınla mücadeleye yardım eden askerlerin dezenfekte etmek için gittikleri huzur evlerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke olduklarını açıkladı. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Özel TV kanalı Telecinco’ya konuşan Savunma Bakanı Margarita Robles, hükümetin yaşlılara yönelik ihmalde bulunanlara, suç işleyenlere karşı esnek olmayacağının altını çizdi. Robles, “Ordu mensupları, gittikleri bazı huzur evlerinde yaşlıları kaderlerine terk edilmiş halde buldu. Bazıları ise yataklarında ölmüştü. Görevliler, Covid-19 salgını nedeniyle gitmiş. Bu kabullenemez” dedi.

Sağlık bakanlığı yetkilileri ise cenaze hizmeti veren şirketlerde çalışanların yeterli ekipmanı olmadığı için cenazelerin teslim alınamadığını söyledi. Başkent Madrid’deki, belediyenin cenaze evi de aynı nedenle cenaze teslim almayı durdurdu.

Buz pateni ringi morg oldu

Madrid’deki ‘Palacio de Hielo’ adlı büyük buz pateni ringinin cenazellerin kaldırılması konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle geçici olarak morga dönüştürüleceği açıklandı.