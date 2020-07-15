İspanya’da ‘corona’ vakaları tekrar artışa geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınında son 24 saatte 390 yeni vaka ile mayıs ayından bu yana en yüksek artışı açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19’da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana ölü sayısını dört artırarak toplamda 28 bin 413 olarak güncelledi.

Reklam

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Covid-19 kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte 390 artan vaka sayısının da toplamda 257 bin 494’e yükseldiği kaydedildi.

Aragon ve Katalonya bölgesinde ‘corona’ yoğun

Özellikle Aragon ve Katalonya özerk yönetimlerinde yoğunlaşan yeni vakaların 22 Mayıs’tan bu yana açıklanan en yüksek günlük veri olması dikkati çekti.

Reklam

Vaka artışlarından dolayı ülkedeki 17 özerk yönetimden sekizinde (Katalonya, Balear, Aragon, Endülüs, Extremadura, Rioja, Navarra ve Bask) sosyal mesafe şartı aranmaksızın maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Ülke genelinde son bir haftada 4 bin 501 yeni vaka çıkarken, salgına yakalananlardan 176’sının tedavisi yoğun bakımda yapılıyor.

‘Suriye’de ‘corona’ vakası artıyor’

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de Covid-19 vakalarının arttığı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, “Ülkede Covid-19 vakalarının artmasından endişeliyiz” dedi.

Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerde Covid-19 bulaşanların sayısının 439’a çıktığını ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, Suriye’nin kuzeybatısında sekiz vaka, kuzeydoğusunda ise altı vaka görüldüğünü söyledi.

Dujarric, Suriye’de Covid-19 vaka sayısı diğer ülkelere göre düşük olsa da sayının artmasının özellikle çok sayıda kişinin yerinden edildiği bölgelerde çok yüksek risk teşkil ettiği uyarısı yaptı.