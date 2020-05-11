İspanya’da ‘corona’ tecritinde gevşeme başladı; kafeler yeniden açıldı

Avrupa’da corona virüsü salgını tecritinin en sıkı uygulandığı ülkelerden olan İspanya’da 14 Mart’ta başlayan önlemler, dört aşamalı planın ilk aşaması gereği pazartesi gününden itibaren gevşetilmeye başladı.

Fotoğraflar: Reuters

Madrid ve Barselona gibi salgının sert vurduğu kentlerde henüz gevşemeye gidilmedi. Normalde hınca hınç dolu olan Madrid’in Puerto del Sol meydanında kafeler hala kapalı.

Reklam

Kiliseler kısıtlı şekilde yeniden açılırken, oturma yerleri aralarında mesafe olacak şekilde tekrar dizildi.

İş yerleri tekrar kepenk açtıkları için mutlu olsa da, birçoğu henüz zararlarını kapatmakla meşgul.

Endülüs bölgesinin başkenti Sevilla kentinde kafe sahibi Jose Manuel, “Kiramızı düşüren dükkan sahibi ve maaşlarının bir kısmını almayan çalışanlarımız sayesinde tekrar açabildik” dedi.

Reklam

Tecrit süresince 10’dan fazla insan bir araya gelemiyor.

Başka bir kafe sahibi Ramon, “Gerçek şu ki, salgın finansal olarak çok sert vurdu. Bunun üstesinden yavaş yavaş geleceğiz. Henüz kar edemeyeceğim ancak benim işim bu, bir yere gitmeyeceğim” diye konuştu.

Endülüs bölgesindeki birçok yerde barlar, restoranlar, dükkanlar, müzeler, spor salonları ve otellerin düşük kapasiteyle açılmasına izin verildi.

Ancak farklı bölgelerdeki Madrid, Barselona, Valencia, Malaga ve Granada gibi kentler henüz birinci aşamaya geçmedi.

Acil sağlık durumu koordinatörü şefi Fernando Simon, ikinci dalgaya karşı temkinli olma uyarısında bulunarak, “Şu an çok olumlu bir noktadayız ancak Güney Kore veya Almanya’da yaşandığı gibi, salgının geri gelmesine izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti. Önceki gün bu rakam 143, nisan başında ise 950’ydi. 264 bin 663 vakanın tespit edildiği ülkede 26 bin 744 kişi hayatını kaybetti.