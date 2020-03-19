İspanya’da ‘corona’: Son 24 saatte 3 bin 500 vaka, 209 ölü

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında İspanya’da son 24 saatte 209 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 500 yeni vaka tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde yüzde 30’luk artışla 767’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 17 bin 147 oldu.

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6 bin 777 vakanın tespit edildiği ve 498 kişinin hayatını kaybettiği başkent Madrid salgından en ağır darbeyi alan şehir.

Katalonya bölgesinde ise 2 bin 702 vaka tespit edildi, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümetten 200 milyar avroluk destek

Salgının ekonomiye verdiği hasarı telafi etmek için İspanya hükümeti 200 milyar avro (1 trilyon 417 lira) büyüklüğündeki destek paketini dün açıklamış, Başbakan Pedro Sanchez söz konusu desteğin 117 milyar avroluk (829 milyar lira) kısmının kamuya, kalan kısmının özel sektöre kullandırılacağını belirtmişti.