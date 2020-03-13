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Yaramazlara biraz batar!

İspanya’da ‘corona’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İspanya’da yeni tip corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün ‘olağanüstü hal‘ ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kararı Başbakanı Pedro Sanchez duyurdu.

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İspanya’da salgından ölenlerin sayısı 120’ye, vaka sayısı 4 bin 200’e yükselmişti.

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