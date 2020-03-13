İspanya’da ‘corona’ nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İspanya’da yeni tip corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün ‘olağanüstü hal‘ ilan edildi.
Kararı Başbakanı Pedro Sanchez duyurdu.
İspanya’da salgından ölenlerin sayısı 120’ye, vaka sayısı 4 bin 200’e yükselmişti.
Yaramazlara biraz batar!
İspanya’da yeni tip corona virüsü salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün ‘olağanüstü hal‘ ilan edildi.
Kararı Başbakanı Pedro Sanchez duyurdu.
İspanya’da salgından ölenlerin sayısı 120’ye, vaka sayısı 4 bin 200’e yükselmişti.
Sağlık Bakanlığı, ‘corona’ vakalarında teşhis sürecini ve hangi tedavinin uygulanacağının ayrıntılı olarak anlatıldığı Covid-19 algoritmasını yayınladı. ‘Corona’ vakalarında AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların kombinasyonu ile sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanılacak.
Dolar/TL corona virüsü endişeleri kaynaklı küresel riskten kaçışla güne Ekim 2018’den beri en yüksek gün içi seviyeler olan 6.30 civarında başladı.
Yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlara akın etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı bugünkü cuma hutbesini corona virüse ayırdı. “Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim” denen hutbede virüsten korunmak için önerilerde bulunuldu.
Suriye’de görevli iki uzman çavuşun, Kilis’teki Çıldıroba giriş kapısında yapılan kontrollerde, yanlarında bulunan bavul ve çantalarda uzun namlulu silahlar, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki uzman gözaltına alındı.