İspanya’da ‘corona’ kaynaklı ölümlerde artış düne göre hız kesti

İspanya cuma günü dünyadaki en yüksek yeni tip corona virüsü kaynaklı ölüm sayısını duyurdu ancak bu rakamın bir önceki günden düşük olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede son 24 saatte 932 kişi hayatını kaybederken, toplam sayıyı 10 bin 935’e çıkmıştı. Bir önceki gün 950 kişi ölmüştü.

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Bir hafta boyunca ilk kez ölüm sayısı bir önceki güne göre düşüş göstermiş oldu.

Yeni vakalar tespit edilmeye devam etse de salgının hızı yavaşlıyor. 117 bin 710 vakayla İspanya, kendisinden yedi kat fazla nüfusa sahip ABD’den sonra en çok vaka olan ülke.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Avrupa’daki en sıkı karantina uygulamalarından birini hayata geçirmiş, sadece temel sektörlerde çalışanların sokağa çıkmasına izin vermişti.

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14 Mart’tan beri karantinada olan ülkede tüm barlar, restoranlar ve dükkanlar kapalı.

Başkent Madrid’in çevre bölgeleri ise salgının ülkede en yoğun hissedildiği yerler. Cuma günü itibariyle 4 bin 400 kişi bu bölgelerde hayatını kaybetti.