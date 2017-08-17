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İspanya teyakkuzda: Minibüs kalabalığın arasına daldı, silahlı kişiler restoran bastı

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İspanya’da bir araç yayaların arasına ‘dalarken’, silahlı iki kişi restoran bastı.

Fotoğraf: Twitter

Barcelona şehir merkezinde turistik Las Rambla caddesinde bir minibüsün yayalara çarptığı bildirildi.

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Polis yetkilileri olayda yaralanan insanlar olduğu bilgisini verdi. Sürücünün yaya olarak kaçtığı da ifade edildi.

Harita: El Pais

İspanyol medyası olayda 13 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı ancak polis bu bilgiyi henüz teyit etmedi.

El Periodico gazetesi 20-25 insanın yaralandığı da bildirildi. Katalan polisi, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Restoran baskını

Minibüsün yayaların arasında dalmasının ardından kentten silahlı iki kişinin aynı caddedeki bir restorana girdiği haberi geldi.

Resmi Katalan televizyonu, restoranın ‘Bar Luna de Estambul’ isimli bir Türk restoranı olduğunu, silahlı kişilerin kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, metro istasyonları kapatıldı.

İki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan kentte metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi. Başbakan Mariano Rajoy, yetkililerle iletişimde olduklarını söyledi.

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