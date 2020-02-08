İspanya polisi, atık malzeme biriktirilen konteynerlerden 67 bin ton mukavva çalan çeteyi çökertti

İspanya’da polis, başkent Madrid’de, atık malzeme olarak kullanılmak üzere ayrılan 67 bin ton mukavvayı Asya ülkelerine kaçıran bir çeteyi çökerttiğini duyurdu.

Fotoğraflar: Europol

Üçü İspanyol diğerleri Rumen olan çete üyesi 42 kişi ‘çevre suçu’ ve ‘kara para aklama’ suçlarından tutuklandı. Dönüşüm için kullanılan atık malzemelerin biriktirildiği konteynerlerden mukavva çalınmasının Madrid belediyesini 16 milyon avro (105.35 milyon lira) zarara soktuğu açıklandı. Toplanan kağıt, karton ve mukavvaların dönüşüm merkezlerine satıldığı belirtildi.

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Polisin açıklamasında, 2015’ten beri karton ve mukavvaları yasadışı yollardan toplayan çetenin Madrid’de kurulan bir şirket üzerinden bu işi yaptığı belirtildi. Açıklamaya göre toplanan atık malzeme Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Kore’ye yollandı.

Çeteye yönelik operasyonda İspanya polisi Avrupa Polis Teşkilatı Europol’le işbirliği yaptı.