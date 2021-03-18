İspanya, ötenazinin yasallaştığı sekizinci ülke oldu

İspanya, kişinin tıbbi imkanlarla intiharı anlamına gelen ötenaziyi yasallaştıran sekizinci ülke oldu.

Fotoğraf: AA

Ülkede 20 yılı aşkın süredir siyasi tartışmalara neden olan ötenazi yasası, senatonun ardından mecliste de kabul edilerek yasallaştı.

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Mecliste 350 milletvekilinden 202’si ‘Evet’, 141’i ‘Hayır’, ikisi ise ‘Çekimser’ oy kullanırken, beş milletvekili oylamaya katılmadı.

Sol koalisyon hükümetinin hazırladığı yasaya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox Partisi karşı çıktı.

Üç ay sonra yürürlüğe girecek ötenazi yasasından yararlanabilmek için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak gerekiyor.

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Sağlık Kurulu’nun onayı gereken ötenaziyi, Ulusal Sağlık Sistemi’ne kayıtlı, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan, çaresiz hastalıklara yakalananlar talep edebilecek.

Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ardından ötenazinin yasallaştığı sekizinci ülke İspanya oldu.

Ötenazi karşıtları ve yandaşları gösteri yaptı

Diğer yandan, yasanın oylandığı sıralarda meclis binası dışında ötenazi karşıtları ve yandaşları ayrı ayrı gösteri düzenledi.

Meclis binasının karşısında toplanan ötenazi karşıtı gruplar, ‘Ölüm hükümeti’ yazılı pankart açtı.

AA’ya konuşan bir gösterici, “Bu hükümetin utanması yok. Hastaları iyileştirmeye yatırım yapmaktansa, ölümlerini kolaylaştırıyor” dedi.

Başka bir gösterici de “En fazla yardıma ihtiyacı olanlara, yaşam hakkı olanlara ölüm sunuyorlar. Biz her yaşamın onurlu olduğunu savunuyoruz” ifadesini kullandı.

Ötenaziye destek veren bir grubun gösterisine katılan Madrid’de yaşayan bir İsveç vatandaşı ise şunları aktardı: “Bu yasanın çıkması için 40 yıldır mücadele veriyoruz. Ağır hastalıklarda veya nefes almak dışında yaşamadığın durumlarda ne zaman, nasıl ve nerede ölmek istemek bir haktır. Anketlere baktığınızda aslında Avrupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde halkın çoğunluğu ötenaziden yana ama siyasetçiler bu konuyu gündeme getirmek istemiyorlar.”